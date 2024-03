“Due popoli, due stati? Mi sembra difficile”. Il pragmatico cardinale Pizzaballa

Il Patriarca latino di Gerusalemme, fin dal 7 ottobre ha cercato di rappresentare la situazione sul terreno per quella che è: non una delle tante guerricciole fra israeliani e palestinesi, ma qualcosa che è destinato ad avere conseguenze dalle quali non si potrà tornare indietro

Nel dramma che insanguina il vicino oriente, una delle voci più lucide è quella del cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme. Pragmatico e lontano da ideologie e pacifismi kantiani, fin dal 7 ottobre ha cercato di rappresentare la situazione sul terreno per quella che è: non una delle tante guerricciole fra israeliani e palestinesi, ma qualcosa che stavolta è destinato ad avere conseguenze chiare dalle quali non si potrà tornare indietro.

In un’intervista a Vatican News ha infatti detto che “dopo questa crisi, una delle più gravi in assoluto degli ultimi 70 anni, né israeliani né palestinesi saranno più disposti a soluzioni temporanee. Questi eventi obbligheranno tutti a trovare soluzioni stabili”.

Alla domanda se sia il caso di ritirare fuori il vecchio mantra (assai comodo) dei “due popoli, due stati”, Pizzaballa risponde: “Non lo so. Tecnicamente mi sembra difficile, anche se sarebbe l’unica via possibile. E’ chiaro che qualsiasi cosa si sceglierà di fare dovrà dare garanzia di stabilità e libertà a entrambi i popoli”. Il problema è che non si vede chi, data la situazione sul campo, possa portare le due Parti al negoziato. Pizzaballa sarebbe stato il profilo ideale, se non fosse stato accusato (ideologicamente e senza ragione alcuna) d’aver assunto posizioni anti israeliane.