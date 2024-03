Via la croce, ci sono le Olimpiadi

Dal manifesto ufficiale delle Olimpiadi di Parigi 2024 è scomparsa la croce, quella che svetta sulla cupola degli Invalides. L’artista Ugo Gattoni ha infilato di tutto nell’opera dai rimandi alla gloriosa Belle époque. C’è la Torre Eiffel, lo Stade de France, il Trocadero, l’Arco di trionfo e poi gli sport vecchi e nuovi, dall’arrampicata alla break dance. Tutto tranne due cose: la croce sugli Invalides (rimossa) e la bandiera francese. Immediata e scontata la polemica politica per i “simboli” mancanti: “Una vergogna per il nostro paese”, twitta un deputato. Un altro denuncia la “volontà di cancellare ogni segno di cristianità”, un eurodeputato zemmouriano attacca i “traditori colpevoli della rinnegazione della Francia”. Altri, fronte Rassemblement national, promettono guerra senza esclusione di colpi al wokismo. Tempi duri per i cattolici nell’ex “figlia prediletta della Chiesa”: in poco più di ventiquattro ore hanno sentito la standing ovation parlamentare alla costituzionalizzazione del diritto d’aborto, la festa con tanto di scritte esultanti proiettate sulla Torre Eiffel, la teoria di illuminati politici locali d’ogni schieramento a plaudire commossi e orgogliosi che la Francia sia il primo paese al mondo ad aver inserito in Costituzione l’aborto. E poi, dal manifesto delle attese Olimpiadi, via la croce. Non sia mai che qualcuno possa sentirsi disturbato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE