Calvario finito per il cardinale Barbarin, assolto in appello

Roma. Il cardinale Philippe Barbarin è stato assolto dalla Corte d’appello di Lione dall’accusa di non aver denunciato gli abusi sessuali di padre Bernard Preynat. Lo scorso anno, in primo grado, i giudici avevano emesso una sentenza di condanna a sei mesi (con pena sospesa). Un calvario durato anni, quello affrontato dall’arcivescovo di Lione, che nel frattempo si è anche autosospeso dal governo diocesano. Nel gennaio del 2019, prima della camera di consiglio, Barbarin si era alzato in aula e aveva contestato un’affermazione del suo principale accusatore, Alexandre Hezez, che gli imputava di aver voluto far calare il silenzio sui crimini di Preynat: “Non è vero! Gli ho detto di trovare altre vittime per le quali i fatti non sono prescritti, assicurando il mio sostegno. Non ho mai cercato di nascondere, tanto meno di coprire questi fatti orribili”.

Tra l’altro, tutti i fatti contestati al cardinale erano ben anteriori al 2002, anno in cui fu nominato arcivescovo di Lione. Un linciaggio mediatico che trovò terreno fertile anche in non pochi settori del clero locale, che avevano invitato il Papa a pensionare anticipatamente il 69enne arcivescovo. Cosa che Francesco si rifiutò di fare. “Non ho mai provato a nascondermi, tanto meno a nascondere questi fatti orribili”, aveva detto in udienza contestando l’accusa di omertà. Una difesa convincente, al punto che il procuratore generale ne aveva chiesto l’assoluzione, in nome della necessità di separare “il caso individuale” che coinvolgeva Barbarin dalle “colpe morali e penali” in capo alla Chiesa per i crimini di pedofilia commessi da suoi membri.

