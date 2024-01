Sulla benedizione delle coppie irregolari il Vaticano ha deluso anche i progressisti

Non sono solo i soliti africani che si ribellano alle benedizioni delle coppie irregolari, come certa vulgata mediatica (per lo più italiana) tende a far credere. Si è già dato conto delle “perplessità” (eufemismo) di vescovi e cardinali tutt’altro che conservatori e distanti dal modello pastorale di Papa Francesco, ma quel che mancava è la velata irritazione di ambienti progressisti verso il chiarimento pubblicato dal dicastero per la Dottrina della fede giovedì scorso, quando lo stesso dicastero aveva detto (non più tardi di venti giorni fa) che non vi sarebbero state ulteriori spiegazioni in proposito.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE