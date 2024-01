Ma delle coppie eterosessuali qualcuno se ne occupa ancora?

Per carità, è tutto perfettamente comprensibile. Tutto muove dall’amore, com’è più che naturale, trattandosi della Chiesa, del suo insegnamento, della sua (dottrina) morale. Ma viene da chiedersi se a furia di guardare, con amore, a deviazioni e diramazioni non si finisca per dimenticare, o quantomeno col mettere in second’ordine, quella che resta pur sempre, si spera a maggior ragione per la Chiesa, la via principale e, se ci è permesso, visto il parallelismo stradale, di maggior traffico: insomma le comuni, ordinarie coppie eterosessuali. Ci sono le coppie mono o unisessuali, certamente; e quelle dal sesso “disordinato”, com’è stato definito; e ci sono i divorziati e quelli che vivono more uxorio; e insomma tante situazioni rispetto alle quali calibrare l’atteggiamento della Chiesa e della dottrina.

