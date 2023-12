Come è cambiata la rappresentazione della Natività in 800 anni di storia

"Voglio fare memoria di quel Bambino nato a Betlemme, e vedere i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una mangiatoia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello, e voglio in qualche modo vederlo con gli occhi del corpo". Le parole pronunciate da Francesco d’Assisi, esattamente ottocento anni fa, a Greccio, davano vita al primo presepe inaugurando una tradizione che, arricchita da otto secoli di storia, giunge ai nostri giorni. Era il dicembre del 1223 e Francesco sostava nel piccolo paese in provincia di Rieti rientrando da Roma, dove pochi giorni prima il papa Onorio III aveva concesso la conferma alla sua Regola e dove, probabilmente, aveva potuto osservare i mosaici della Natività nella basilica di Santa Maria Maggiore. La volontà di una contemplazione corporeis oculis evidenzia come ciò che mosse Francesco fu il desiderio non appena di poter immaginare, ma di partecipare per così dire fisicamente, in prima persona, come in una sospensione del tempo, agli eventi della Natività: “Si fece apparecchiare la mangiatoia col fieno – racconta San Bonaventura – e ivi fece venire il bue e l’asino e fecevi venire molti frati e altra buona gente”. I dettagli che la tradizione ci riferisce sono un invito a immedesimarci in quegli istanti: “volle fare questa cosa di notte, e fu in quella notte bellissimo tempo, e ivi fu grande quantità di lumi accesi, e fu molto solenne di molti canti di laude”. Conclude Tommaso da Celano: “Arriva alla fine Francesco: vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio, ed è raggiante di letizia”.

