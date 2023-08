In America arriva la app per chiedere consigli a Gesù & Co. Un rimedio alla solitudine che scivola nel ridicolo

Mettiamola così: è positivo che qualcuno cerchi Dio, in un’epoca in cui non di rado capita che qualche genitore avverta il figlio indisciplinato che se non si comporterà bene anziché alla partita di calcio, la domenica mattina, sarà spedito a messa, punizione delle punizioni. Se in America tanta gente ha pensato di scaricare “Text with Jesus”, app dell’azienda Catloaf che consente di chattare con alcuni personaggi della Bibbia – Gesù in testa – significa che la ricerca di qualcosa (o qualcuno) d’alto esiste eccome. Certo, Catloaf spiega che il tutto va preso con le molle: “L’applicazione, alimentata dall’intelligenza artificiale, non pretende di fornire reali intuizioni divine o di possedere una qualche forma di coscienza divina, ma si limita a utilizzare il suo modello linguistico per generare risposte basate su un ampio corpus di testi biblici e religiosi”. Lo scopo, insomma, è di “stimolare la riflessione, approfondire la comprensione dei testi religiosi e incoraggiare conversazioni significative sulla fede”. Cristo dunque non come vocina della coscienza o “sesto senso” che dice cosa fare e cosa no, ma a guardare le domande postegli da chi – per ora solo negli Stati Uniti – l’app l’ha scaricata, il tutto ha un sapore vagamente trash.

