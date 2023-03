Il cardinale Hollerich: "Le donne prete? Forse sì"

Roma. L’ordinazione delle donne probabilmente non rientra nei temi sottoposti all’infallibilità papale e non è escluso che un domani la questione possa essere riaperta. Dopotutto, “la gente continua a discuterne”. A parlare così è stato il cardinale lussemburghese Jean-Claude Hollerich, relatore generale del prossimo Sinodo universale sulla sinodalità e neomembro del C9, il Consiglio della corona che assiste il Papa nel governo della Chiesa universale. Hollerich, colto gesuita riformatore, non parla mai a caso né lancia slogan per saziare le voracità mediatiche. Così, intervistato dal periodico croato Glas Koncila, spiega che il primo obiettivo deve essere quello di assegnare più responsabilità alle donne nei compiti pastorali e “una volta che abbiamo raggiunto ciò saremo in grado di vedere se il desiderio dell’ordinazione femminile sarà ancora sul tavolo”. Insomma, un passo alla volta e tanto discernimento, ma dalle parole del cardinale Hollerich pare evidente che la chiusura definitiva di Giovanni Paolo II impressa a chiosa dell’Ordinatio sacerdotalis non sia poi così definitiva. Il problema è che a essere contrario è anche Papa Francesco, “e io gli obbedisco”, chiarisce subito il porporato lussemburghese, anche perché una riforma di tale portata non potrà mai essere fatta “se si mettesse in pericolo il legame fraterno con l’ortodossia e portasse alla polarizzazione nella nostra Chiesa”. Polarizzazione che è già evidente e che dunque sembra rendere irrealizzabile nel medio periodo la tanto agognata svolta. Però, intanto, si fa sapere che se ne potrà riparlare. Hollerich, dopo aver ribadito che è necessario cambiare la pastorale relativa agli omosessuali – “devono sentirsi a casa con noi, altrimenti se ne andranno” – ed espresso dubbi sulla validità di un insegnamento cattolico che si limiti a definire “disordinati” gli atti fra persone dello stesso sesso – ha anche parlato del Cammino sinodale tedesco, recentemente conclusosi.

