I vescovi tedeschi non si fanno intimidire e andranno avanti con il loro Sinodo

La “questione tedesca” è seria e a confermalo è il comunicato congiunto diffuso venerdì sera dalla Sala Stampa della Santa Sede. Nessuno spazio alla prudenza diplomatica, ma la certificazione che gli argomenti di confronto e discussione sono tanti e che la soluzione è tutt’altro che a portata di mano. I vescovi della Chiesa tedesca erano a Roma per la visita ad limina che di norma si compie ogni cinque anni: si incontra il Papa e i responsabili del governo vaticano. Si tratta di appuntamenti rituali, ma in questo caso il “Cammino sinodale tedesco” necessitava di qualche approfondimento in più. Intanto, nella riunione con alcuni capi dicastero di curia, il segretario di stato Pietro Parolin ha – si legge – “accennato alle preoccupazioni che il Cammino sinodale suscita, indicando il rischio di ‘riforme della Chiesa e non nella Chiesa’”. Quindi, si ha una prima conferma che in Vaticano c’è (eccome) preoccupazione per certe derive al di là delle Alpi. Successivamente, recita il comunicato, i cardinali Luis Ladaria e Marc Ouellet (responsabili per la Dottrina della fede e per i Vescovi) “sono entrati con franchezza e chiarezza in merito alle preoccupazioni e alle riserve relative alla metodologia, ai contenuti e alle proposte del Cammino sinodale, proponendo, a beneficio dell’unità della Chiesa e della sua missione evangelizzatrice, che le istanze sin qui emerse si inseriscano nel Sinodo della Chiesa universale”. Quindi, “è emersa l’importanza e anche l’urgenza di definire e approfondire alcune delle tematiche evidenziate, ad esempio quelle riferite alle strutture della Chiesa, al ministero sacro e all’accesso a esso, all’antropologia cristiana, ecc”. Un accenno, poi, alla “consapevolezza dell’indisponibilità di alcuni temi”, tant’è che “sono state avanzate alcune proposte, come quella di applicare una moratoria al Cammino sinodale tedesco, che non ha trovato spazio, e quella di favorire un supplemento di riflessione e di ascolto reciproco alla luce delle perplessità emerse”. Se la proposta di sospendere il percorso sinodale tedesco avanzata dal cardinale Ouellet non ha riscosso pareri favorevoli, si è stabilito di continuare a dialogare nei prossimi mesi. Fin qui il comunicato ufficiale.

