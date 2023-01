I funerali di Benedetto XVI, in diretta

Oggi a San Pietro si svolgono i funerali di Joseph Ratzinger. Le esequie saranno precedute dalla cerimonia con la quale, alle 8.45, la bara sarà trasportata dalla basilica al sagrato in Piazza San Pietro. Seguirà la recita del rosario e alle 9.30 Papa Francesco celebrerà la messa esequiale e l’omelia per Benedetto XVI sul sagrato della basilica. Dopo il rito funebre, seguiranno l’Ultima Commendatio e la Valedictio. Il feretro di Ratzinger sarà condotto quindi nella basilica per poi essere trasportato nelle Grotte Vaticane per la sepoltura.

Migliaia di fedeli sono arrivati all'alba in piazza San Pietro. La zona intorno al Vaticano è tutta transennata fino alla fine di via della Conciliazione.

Ecco un una selezione di articoli apparsi negli ultimi giorni sul Foglio.

I discorsi di Ratzinger

Dal Papa “un invito a restare in cammino con questa domanda, in cammino con i grandi che lungo tutta la storia hanno lottato e cercato”. Il discorso che gli fu impedito di pronunciare alla Sapienza

Tra venti di dottrina e mode del pensiero, dispute faticose e ampi ripensamenti. “Due ermeneutiche contrarie si sono trovate a confronto e hanno litigato tra loro. L’una ha causato confusione, l’altra, silenziosamente, ha portato frutti”. Il discorso di Benedetto nel 2005

Il timore è partire verso qualcosa di ignoto che non conosciamo. Nel discorso di Ratzinger, pronunciato il 2 novembre 2011, la discussione sulla fine e sulla perdita di una visione di fede

I ricordi

Il carisma di Ratzinger è la ragione. E la sua capacità intellettuale di interpretare i "segni dei tempi" senza ad essi sottomettersi: lo stampo di un moderno principe della Chiesa cattolica - di Giuliano Ferrara

Joseph Ratzinger disponeva di un rasoio logico, storico, critico, e sapeva usarlo. La sua forza enorme, di porcellana e acciaio, ha potuto mettere in discussione il pensiero unico dominante, il relativismo etico e storico e filosofico della nostra epoca - di Giuliano Ferrara

La crisi del cristianesimo al centro della crisi dell’occidente, la Chiesa di minoranza, l’Europa, l’alleanza tra la società dei lumi e quella delle fede, lo stato che non è la totalità dell’esistenza umana. Le formidabili lezioni di Papa Ratzinger - di Claudio Cerasa

Una figura enorme, che ha resistito a tanti attacchi anche personali, ma che si irritava se un volume di Kafka era stato riposto al contrario nella sua biblioteca. Una biografia a ritroso, dagli anni della rinuncia fino a quelli del grande Concilio e delle dispute teologiche - di Matteo Matzuzzi

Per il teologo di formazione agostiniana, la terra, la città degli uomini, non è un antagonista insidioso. La fiducia nella capacità umana di servire l'istituzione ecclesiastica di Joseph Ratzinger - di Maurizio Crippa

Dio, l’uomo, la bellezza, il dolore, la morte: tutto abbiamo esorcizzato in una sorta di rimozione generale. La tragedia culturale del nostro occidente diventerà nulla rispetto "all'ammutolirsi di ciò che è realmente umano" - di Sergio Berlardinelli

Ratzinger non è stato conservatore in quanto retrivo, è stato conservatore perché ci ha fatto avvertire la continua vicinanza del passato - di Antonio Gurrado

B-XVI puntava alla Città di Dio, non a correggere le storture di questo mondo. Non dobbiamo avere timore di ricordarlo o di celebrarlo. Ne va del futuro del cristianesimo, perché non si affievolisca - di Marcello Pera

Benedetto XVI ha insegnato il realismo cristiano dell’ideale. Secondo lui, l’accusa più forte contro il cristianesimo consiste nell’imputare a quest’ultimo di proporre per l’uomo qualcosa di troppo alto - di Livio Melina