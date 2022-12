Il coraggio della verità è quel che resterà del papato di Benedetto XVI

In queste ore prego anch’io per il Papa emerito Benedetto XVI. Ad accompagnarmi in questa preghiera un’immagine e un pensiero fisso. L’immagine è quella di Benedetto XVI avvolto nella sua bianca e quasi commovente fragilità. Il pensiero fisso è quello di una straordinaria forza spirituale e intellettuale, la cui luce abbagliante sembra come tenuta a freno per consentirle di illuminare almeno quel poco che il nostro tempo riesce a comprendere e di cui ha bisogno, in attesa che se ne schiuda tutta la portata teologica, filosofica e politica (ci vorranno molti anni).

