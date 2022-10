Quel Rossini sacro, ma non troppo di Pappano. Stupendo

Mentre all’Auditorium imperversa Elektra, sullo stereo casalingo i ceciliani si divertono con la Messa di Gloria di Rossini, incisa dal vivo per la Warner con sir Tony Pappano non ancora in epoca d.C. (dopo Covid), quindi con coro e orchestra distanziati, come se non fosse già abbastanza difficile. Questa Messa rimane un oggetto abbastanza misterioso del catalogo rossiniano, benché sia poi, alla fine, il maggior lavoro sacro del Gioacigno nella prima parte della vita, quella da operista in servizio attivo. Una delle poche certezze è che fu eseguita il 24 marzo 1820 nella chiesa di san Ferdinando a Napoli “per la festa de’ Dolori di Nostra Signora”, come scrive annunciandola il Giornale delle Due Sicilie.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE