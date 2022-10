Si può tornare a vedere l'opera lirica al cinema

Basta streaming, si può tornare a vedere l’opera al cinema. Posto che è preferibile farlo a teatro, che in sala è un’altra cosa, che l’emozione è più forte con il live, diamo per detto l’ovvio, il grande schermo è senz’altro meglio di quello del pc domestico. Si vede meglio, si sente meglio, e poi il teatro è un rito collettivo, un piatto da consumare in gruppo, senza quel tanto fra il carbonaro e il masturbatorio che è l’audiovisione in solitaria. Oddìo, non è che all’Arcobaleno di Milano, mercoledì per la nuova Aida Pappano-Carsen in diretta da Londra ci fossero proprio le folle. Una ventina di aficionados, con due insolite minoranze: una di ragazzi e l’altra di britannici. Però è interessante che, benché al cinema, si assista in modalità teatrale: niente popcorn, silenzio quasi totale (più che fra le scocciatrici scartocciatrici di caramelle della Scala, in ogni caso), perfino con un accenno di applauso all’ingresso di sir Tony. La confezione è sontuosa: interviste, spiegazioni della trama tipo Aida for dummies, trailer delle proiezioni prossime venture. L’unica cosa che non si riesce a capire è se al Covent Garden hanno già fatto in tempo a ricamare sul sipario il nuovo monogramma reale CIIIR al posto dell’Eiir cui eravamo abituati da settant’anni.

