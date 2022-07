L'Osservatore Romano: "Opinioni libere sulla guerra". Ma la Chiesa non dovrebbe proclamare la Verità?

Roma. Sui servizi d’informazione d’oltretevere, dal portale Vatican News all’Osservatore Romano, si legge che “i media vaticani avviano una serie di approfondimenti sulle parole di Papa Francesco sulla guerra in Ucraina e sulle possibili soluzioni per un negoziato: gli intervistati esprimono le loro opinioni che non possono pertanto essere attribuite alla Santa Sede”. Precisazione quanto mai necessaria dopo l’exploit del gesuita Gaël Giraud, economista, che il 5 luglio proprio in un’intervista concessa a Vatican News invitava a riconoscere l’indipendenza del Donbas, a lasciare la Crimea ai russi (dopotutto c’è stato un referendum, e pazienza se il voto fosse stato una truffa), a impedire all’Ucraina l’ingresso nella Nato oggi e domani (e l’autodeterminazione degli stati?) e suggeriva di non provare a cacciare Vladimir Putin, perché poi sarebbe peggio. Insomma, chi dal Vaticano da quattro mesi spiega che la faccenda è molto complessa – in realtà è straordinariamente semplice: Putin dopo incontri e negoziati fasulli con tutti i principali leader occidentali ha invaso un paese libero e indipendente, autorizzando massacri sommari e radendo al suolo villaggi è città – chiarisce ora che ciò che gli intervistati dicono non può essere confuso con il pensiero e la linea della Santa Sede. Chiarimento opportuno.

