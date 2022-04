Preti partigiani. Quando l'impegno della Chiesa contro il nemico non era fatto di marce e sit-in

Era sanguigno e combattente don Battista Testa, “Il prete partigiano” cui è dedicato il libro uscito per Itaca e scritto da Ezio Meroni. Ma sarebbe limitante dire che la sua missione, nella Cinisello Balsamo degli anni Quaranta, fosse fatta solo di azione e lotta: mai mancò la compassione per gli altri, la fedeltà al suo cardinale Schuster – che per lui aveva una predilezione sin da quando era ragazzo e, figlio di contadini trevigliesi, non aveva soldi per pagarsi gli studi – l’impegno ad aiutare il prossimo. Il volume ha richiesto un lavoro di ricerca assidua, spiega l’autore in apertura: molti partigiani raccontavano di questo sacerdote, ma le tracce sul suo ruolo impiego erano ben poche. Ne è uscito un libro pieno di personaggi, date ed episodi, ricostruzione dettagliata di cosa fu la Resistenza nel nord di Milano, e fa vibrare i nomi di chi ha dato la vita per la libertà, con gesti piccoli o grandi, eroici e quotidiani.

