Che fine ha fatto la riforma della curia voluta dal Papa?

Roma. Neppure un accenno, neanche in qualche nota messa in fondo al discorso, alla tanto attesa riforma della curia romana. Nel discorso di auguri natalizi a chi in quella curia ci lavora, il Papa non ha pronunciato una sola parola sul progetto elefantiaco cui da otto anni un consiglio creato ex novo (l’ex C9, ora C7) lavora confrontandosi in riunioni a scadenza più o meno fissa. E’ vero, la riforma cui punta Francesco è la conversione dei cuori, eppure non va dimenticato che una delle richieste più forti che nei giorni del pre Conclave del 2013 venivano avanzate era relativa alla risistemazione dell’assetto curiale. Non un semplice maquillage, un accorpamento qui e una soppressione lì: i cardinali chiedevano all’ancora ignoto successore di Benedetto XVI una nuova costituzione apostolica che archiviasse la Pastor Bonus di Giovanni Paolo II e rivedesse la gerarchia dei dicasteri, magari togliendo spazio alla Segreteria di stato e dandone di più a chi si occupa di evangelizzazione. Una volta eletto, Francesco si era subito dato da fare con la creazione del Consiglio cardinalizio che, accanto a compiti consultivi sul governo della Chiesa, aveva la mansione di definire la nuova carta costituzionale. Di anno in anno si assicurava che la promulgazione era ormai imminente, che andavano solo definite meglio alcune competenze. Qualcuno, ben introdotto nelle sacre stanze, osservava che il cambiamento era talmente importante che ci voleva tempo per fare le cose bene.

