Un monocolore papale al governo della Chiesa

Roma. In attesa della riforma della curia romana su cui si lavora da otto anni e ormai divenuta una sorta di miraggio come lo era l’acqua per gli avventurieri del deserto, l’allontanamento per raggiunti e da poco superati limiti d’età del cardinale Robert Sarah dal governo della chiesa è un chiaro indicatore della rotta impostata da Francesco, che col passare degli anni sta – come è legittimo – trasformando la curia in una specie di monocolore unito per visione e idee. E’ lo stesso schema seguito nella scelta dei candidati alle nuove porpore, con il Collegio cardinalizio che, rinnovato di anno in anno, conta ormai sempre meno voci dissonanti rispetto al programma del Papa. Sarah non è stato giubilato come toccò al cardinale Gerhard Ludwig Müller, congedato dalla congregazione per la Dottrina della fede allo scadere del mandato quinquennale (con la spiegazione che da quel momento in poi tutti i prefetti e i capi dicastero sarebbero rimasti in carica solo cinque anni e mai oltre il settantacinquesimo compleanno. Norma valsa al momento solo per Müller), ma agli osservatori più attenti non è sfuggito che il Papa, accettando la rinuncia presentata dal porporato guineano, non ne abbia nominato il successore alla guida della congregazione per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti. Perché? Dopotutto Sarah i settantacinque anni li aveva compiuti lo scorso giugno, venendo confermato donec aliter provideatur, finché non si fosse provveduto diversamente. C’era dunque tutto il tempo per individuare e nominare il successore. Invece, la modalità scelta per la rimozione – all’inizio della Quaresima e lasciando vacante il posto – ha dato fiato alle trombe di quanti non attendevano altro che festeggiare la cacciata del conservatore non allineato.

