Sugli abusi i vescovi italiani sono attendisti, in vista delle elezioni di primavera

I vertici della Conferenza episcopale francese assicurano che il Papa li ha incoraggiati ad andare avanti sulla strada della penitenza e del mea culpa sugli abusi commessi da membri del clero negli ultimi settant’anni, anche se “non è entrato nel dettaglio” – così ha detto il presidente dei vescovi, mons. Éric de Moulins-Beaufort delle critiche autorevoli mosse al rapporto presentato a ottobre dalla Commissione presieduta da Jean-Marc Sauvé. Francesco, in aereo tornando da Atene, qualche dubbio l’aveva espresso, se non altro relativamente alla contestualizzazione storica dei fatti contestati e registrati nel lungo dossier. Non è dato sapere se le perplessità di Francesco, che in un primo momento aveva espresso pubblicamente (udienza generale del 6 ottobre) tutta la sua vergogna per quanto emerso, siano dovute anche alla lettera che otto membri dell’Accademia cattolica di Francia hanno fatto pervenire sul suo tavolo. Una messa in stato d’accusa del rapporto Sauvé, contestato non solo per le conclusioni che poco hanno a che vedere con l’oggetto trattato – il professor Sauvé ha tirato in ballo la necessità di procedere a “riforme” nella Chiesa – ma anche per la metodologia seguita nell’indagine. Un esempio su tutti: il rapporto parla di 330 mila vittime accertate, senza tenere in considerazione lo studio richiesto sempre dalla medesima commissione all’Ecole Pratique des Hautes Etudes che aveva calcolato in non più di 24 mila i casi “certi”. Per i membri dell’Accademia (tra cui il presidente e il suo vice), “lo spirito che governa l’analisi delle cause e la formulazione delle raccomandazioni sembra a prima vista ideologico”. Passata l’emozione destata dal dossier, anche i vescovi italiani si sono domandati se sia il caso di procedere con un’inchiesta indipendente del genere per far luce sul passato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE