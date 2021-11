Papa Francesco ad Assisi per la Giornata mondiale dei poveri

Questa mattina Papa Francesco ha partecipato all'Incontro di ascolto, preghiera e testimonianze ad Assisi insieme a 500 poveri provenienti da diverse parti d'Europa. Occasione per l'Incontro, la V Giornata mondiale dei Poveri, che si celebrerà domenica 14 novembre. Bergoglio è stato accolto da alcune autorità sul sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli, mentre tre dei poveri, Luciano, Jennifer e Abrahel, gli hanno consegnato simbolicamente il mantello e il bastone del pellegrino. L'arrivo, previsto per le 9, è slittato perché il Pontefice si è fermato a visitare le monache di Santa Chiara.

Nel momento di preghiera, il Papa si è soffermato sulla condizione degli ultimi: "Spesso la presenza dei poveri è vista con fastidio e mal sopportata; a volte si sente dire che i responsabili della povertà sono i poveri! Pur di non compiere un serio esame di coscienza sui propri atti, sull'ingiustizia di alcune leggi e provvedimenti economici, sull'ipocrisia di chi vuole arricchirsi a dismisura, si getta la colpa sulle spalle dei più deboli". Tra i temi toccati, anche l'immigrazione: "Ecco l'espressione più evangelica che siamo chiamati a fare nostra: l'accoglienza. Accogliere significa aprire la porta, la porta della casa e la porta del cuore, e permettere a chi bussa di entrare. E che possa sentirsi a suo agio, non in soggezione. Dove c'è un vero senso di fraternità, lì si vive anche l'esperienza sincera dell'accoglienza. Dove invece c'è la paura dell'altro, il disprezzo della sua vita, allora nasce il rifiuto, o peggio indifferenza. L'accoglienza genera il senso di comunità; il rifiuto al contrario chiude nel proprio egoismo"

Al termine dell'incontro, il Papa rientrerà in elicottero in Vaticano; i poveri saranno invece ospitati per il pranzo da Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.