L'ultima guerra d'America

Robert McElroy, vescovo di San Diego, è considerato uno dei presuli più progressisti di tutti gli Stati Uniti. Ogni volta che si libera una cattedra episcopale di peso, sia essa Philadelphia o Washington, la destra religiosa americana s’appella a tutti i santi del calendario affinché non sia preso in considerazione per quel posto vacante. E di questa destra cattolica non fanno parte solo i mezzi di comunicazione o gruppi di agguerriti fedeli laici, ma anche tanti confratelli nell’episcopato. Mons. McElroy, qualche giorno fa, si è chiesto – con non poca ironia – come sia possibile ipotizzare che a un rappresentante cattolico abortista sia negata l’eucaristia quando a nessuno viene in mente di fare la stessa cosa per i cattolici notoriamente razzisti. R.R. Reno, gran capo di First Things, autorevole rivista conservatrice americana, ha subito scritto che quella di McElroy è una “falsa equivalenza tra il razzismo – che comporta una grave violazione dei diritti civili e una denigrazione della dignità umana – e l’aborto, che è l’uccisione intenzionale di una vita innocente”. Un atto, aggiunge Reno, “descritto dai Padri della Chiesa come una forma di omicidio. Entrambi i peccati sono gravi, ma non hanno lo stesso peso”. Detto altrimenti, non è un paragone fattibile. Lo sa anche il vescovo di San Diego, che infatti provoca: sa che il terreno è delicato e rovente. Instilla il dubbio che i vertici della Conferenza episcopale siano schierati a destra e che il loro unico obiettivo a breve termine sia disseminare di ostacoli la strada del cattolico Joe Biden, rendendogli la presidenza un calvario e la rielezione un’operazione ardua se non impossibile. Un segreto che poi non è tale: il giorno dell’insediamento del successore di Donald Trump alla Casa Bianca, il capo dei vescovi americani, mons. José Horacio Gómez, diffondeva una Nota in cui elencava tutte le ragioni per cui sarebbe stato complicato collaborare, considerate le posizioni pro choice dell’eletto che pure, appena può, non esista a esibire la propria fede, tra partecipazione a messe e rosari. Mons. Gómez, che è anche arcivescovo della più grande diocesi del paese, quella di Los Angeles, rispolverava toni e modi propri della stagione delle guerre culturali. “Devo sottolineare – scriveva – che il nostro nuovo presidente si è impegnato a perseguire determinate politiche che promuoveranno i mali morali e minaccerebbero la vita e la dignità umana, soprattutto sull’aborto, la contraccezione, il matrimonio e il gender”.

