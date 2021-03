Il Papa in Iraq tra le macerie di Qaraqosh e la festa di Erbil

Roma. Mosul, Qaraqosh, Erbil. Il terzo e ultimo giorno del viaggio apostolico del Papa Iraq (domani mattina la partenza alla volta di Roma) è quello più intenso, culmine del pellegrinaggio nelle terre del martirio contemporaneo. Presso Hosh al Bieaa a Mosul, Francesco ricorda “lo sfollamento forzato di molte famiglie cristiane dalle loro case. Il tragico ridursi dei discepoli di Cristo – ha aggiunto –, qui e in tutto il medio oriente, è un danno incalcolabile non solo per le persone e le comunità interessate, ma per la stessa società che si lasciano alle spalle. In effetti, un tessuto culturale e religioso così ricco di diversità è indebolito dalla perdita di uno qualsiasi dei suoi membri, per quanto piccolo. Come in uno dei vostri tappeti artistici, un piccolo filo strappato può danneggiare l’insieme”.

