La fratellanza contro i fanatici

“L’arrivo di Bergoglio è una gioia che ci fa quasi dimenticare tutto”, ci dice il monaco Husam, in felpa e scarpe da ginnastica a Qaraqosh, dove i cristiani in soli quattro anni hanno ricostruito la vita spazzata via dallo Stato islamico

Mosul, dal nostro inviato. “No, niente foto, che poi ci prendono in giro in Italia!”. Le suore lavano la strada con getti d’acqua, sono allegre, si allarmano quando vedono la macchina fotografica alzata, non vogliono essere viste con gli stivali e le ramazze in mano. Hanno passato sette anni a Bologna e non hanno mai visto il Papa – “avevamo da studiare” – ma è lui ad arrivare qui domenica nella piana di Mosul, nella piccola città di Qaraqosh, ed è la ragione che spiega perché lavano la strada. Tutto brilla sotto il sole, tutto è lucido, le bandierine del Vaticano bianche e gialle sfarfallano appese ai lampioni, gli uomini dell’antiterrorismo con le tute nere e le armi americane sono appoggiati ai muri. Ecco, le suore hanno un unico motivo di malcontento ed è che non vedranno il Papa in carne e ossa da vicino nemmeno questa volta, “non c’è posto in chiesa per noi, i posti sono occupati dalle autorità, ci andrà soltanto la Madre superiora, guarderemo da fuori”.