La chiesa tedesca provoca il Papa

Il nuovo segretario generale della Conferenza episcopale tedesca è la teologa Beate Gilles, la prima donna a ricoprire tale importante ruolo occupato negli ultimi ventiquattro anni dal gesuita Hans Langendörfer. Non a caso, il numero uno dei vescovi di Germania, mons. Georg Bätzing, ha salutato la novità parlando di “segnale forte” inviato a Roma, confermando che nonostante i richiami all’unità e gli altolà che dal Papa in giù la curia vaticana ha dato ai vescovi tedeschi impegnati nel loro Sinodo biennale “vincolante”, la strada è ormai tracciata. Costi quel che costi. Nella sua prima conferenza stampa, la signora Gilles si è detta entusiasta del nuovo incarico, sottolineando che “questa è una fase impegnativa per la Chiesa cattolica in Germania. Qualcosa di nuovo è iniziato con il cammino sinodale”.

