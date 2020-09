Il Papa ha tolto il cardinalato a mons. Becciu

Uno stringato comunicato del Vaticano annuncia che il prefetto della congregazione per le Cause dei santi decade da ogni incarico

La comunicazione sarebbe stata data da Francesco al termine di un'udienza pomeridiana concessa all'ex cardinale

"Oggi, giovedì 24 settembre, il Santo Padre ha accettato la rinuncia dalla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al Cardinalato, presentata da Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Angelo Becciu".

Un comunicato sintetico diffuso poco prima delle ore 20 dalla Sala stampa vaticana annuncia che il cardinale Becciu, settantaduenne, creato solo due anni fa da Papa Francesco e sempre da lui nominato alla carica di prefetto della congregazione per le Cause dei santi, rinuncia a tutto. Le ragioni non sono ancora note, ma considerata la gravità dei provvedimenti deve essere accaduto qualcosa di molto serio. Secondo diverse fonti vaticane, sarebbe stato il Pontefice a chiedere a Becciu il doppio passo indietro.

Prima di diventare prefetto della Congregazione per le Cause dei santi, mons. Becciu era stato sostituto della Segreteria di stato.