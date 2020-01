Parlare delle due chiese, non dei due Papi

La faccenda dei due Papi è molto semplice: non esiste. Vaticanistica costretta in un ruolo minore tritura pettegolezzi e piccole gaffe istituzionali alimentate dall’ormai celebre disordine d’ufficio della chiesa cattolica, con pasticci editoriali su copertine, coautoraggi e grafica. Peccato veniale, ché non è facile gestire due Papi in uno, ovvio. Ma come hanno già notato in molti, scompare l’essenziale. E l’essenziale è che Benedetto XVI-Joseph Ratzinger e Robert Sarah cardinale, e tradizionalista, si vogliono bene, si stimano e licenziano alla...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.