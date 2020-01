Dimesso XVI

Il celibato qui non è a tema. E nemmeno gli arcana da spericolati vaticanisti su chi abbia ragione o torto, dove il danno e dove il dolo. Si annota solo che la schiuma affiora da scontri fratricidi in corso, molto concreti. Se il Papa emeritus, attraverso repentina comunicazione del suo segretario mons. Georg Gänswein chiede sia tolta la firma al volume presentato come suo e del card. Robert Sarah, il senso è chiaro anche a voler trascurare il madornale fatto...

