L’Africa al centro del dossier papale

Il 2019 si è concluso con la strage a Mogadiscio, nella Somalia martoriata da decenni di guerra civile e ora preda del fondamentalismo islamista di al Shabab. Poco prima, undici cristiani venivano decapitati in Nigeria, pare in risposta all’eliminazione del califfo Abu Bakr al Baghdadi. Cristiani in difficoltà anche nella Repubblica democratica del Congo, un paese “a rischio balcanizzazione”, come ha detto il cardinale Fridolin Ambongo Besungu, arcivescovo di Kinshasa. L’Africa rappresenterà una sfida per la chiesa nell’anno che si...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.