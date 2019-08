La violenza senza nome

Quando le chiese vengono profanate, le statue vengono distrutte e i preti attaccati, l’occidente un tempo cristiano non sa come rispondere”, scrive Matthew Schmitz nella storia di copertina del Catholic Herald, dedicata all’“età della profanazione”. L’Osservatorio sull’intolleranza e la discriminazione nei confronti dei cristiani, un’organizzazione senza scopi di lucro con sede a Vienna, riferisce che gli attacchi anticristiani e gli atti di vandalismo sono in aumento in tutta Europa. Nella sola Francia, secondo il ministero dell’Interno francese, gli atti anticristiani...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.