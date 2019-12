Cattobuddisti

Roma. Uno dei compiti del Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, che secondo le bozze della riforma curiale finirà per essere inglobato nel nuovo grande dicastero per l'Evangelizzazione, guidato da gennaio dal cardinale Luis Antonio Tagle, era quello di indagare le ragioni che avevano portato la fede in Europa ad affievolirsi. Un caso di scuola, per capire cosa è accaduto nel corso dei decenni, è rappresentato dal piccolo villaggio di Afferden, in Olanda. Le premesse sono le solite:...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.