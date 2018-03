Resurrezione per postmoderni

Vienna. Può ancora un essere ragionevole del XXI secolo credere in un uomo, Figlio di Dio, crocifisso, morto e risorto per la salvezza del mondo? È questo infatti il kerygma, il cuore dell’annuncio cristiano, la cui accettazione suscita oggi non poche resistenze. Tuttavia, il dubbio sulla risurrezione di Cristo non risale all’Illuminismo e al trionfo della razionalità, ma lo si ritrova negli stessi scritti neotestamentari, per non parlare poi della letteratura pagana dei primi secoli. Per fare un esempio, due intellettuali...

