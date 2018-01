Roma, tra buche e maialini

Sarà vera la foto del roseo maialino che razzola fra i sacchetti dell’immondizia accatastati fuori da un cassonetto presumibilmente romano? Ieri era su tutti i giornali e subito è iniziato l’inevitabile dibattito in rete fra chi sostiene trattarsi di una vecchia foto d’archivio ben antecedente alla giunta Raggi e chi invece garantisce per la sua assoluta attualità. Si potrebbe proporre una chiave di interpretazione fondata sul criterio di verosimiglianza. Mettiamo che la foto sia effettivamente ripescata da un archivio e non sia una istantanea scattata a Roma l’altro ieri. Il solo fatto che la truffa, eventuale, possa avere speranza di attecchire presso l’opinione pubblica dovrebbe far riflettere sulle condizioni della capitale. Non si è forse discusso seriamente la settimana scorsa di una foto, per la verità sfocata, di una famigliola di cinghiali che attraversava ordinatamente il lungotevere? Il criterio di verosimiglianza non può comunque essere troppo forzato. Nessuna persona sennata potrebbe oggi, per esempio, sperare, magari producendo foto, di far credere ai romani che le buche sulle strade sono state sistemate a regola d’arte. Eppure questo ha fatto ieri sui social la sindaca Raggi e magari la foto prodotta è anche vera.