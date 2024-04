L'aborto non è un "valore" europeo

Interessante notare il cambiamento avvenuto negli ultimi cinquant’anni: prima in via eccezionale, l’aborto è diventato un atto comune, poi “un diritto inalienabile a disporre del proprio corpo”, infine in un diritto santificato dalle Costituzioni. Dopo il voto francese che ha inserito l’aborto in Costituzione, arriva il diritto all’aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Questo ha deciso l’Eurocamera. Si esortano gli stati membri a liberalizzare completamente l’aborto e a rimuovere ogni ostacolo, chiedendo a Polonia e Malta di abrogare le loro leggi e altre misure che lo limitano. Si condanna la clausola di “coscienza” per i medici. Come se il “diritto” all’aborto fosse minacciato, dalla Spagna dove di recente è stato esteso anche alle minorenni all’Irlanda, che lo ha introdotto per via referendaria. In nessun trattato europeo inoltre esiste un “diritto fondamentale all’aborto”. Invece la Russia bolscevica fu il primo paese ad autorizzare l’aborto nel 1920 e la Jugoslavia comunista di Tito a includere il diritto all’aborto nella sua Costituzione nel 1974.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE