Il Comitato di bioetica riesaminerà l'uso dei bloccanti della pubertà

Il Comitato nazionale di bioetica tornerà ad analizzare la questione dell’uso dei bloccanti della pubertà per i minori con disforia di genere. Lo ha proposto alla riunione di ieri Angelo Vescovi, presidente dal 2022: “Ci è stato richiesto un nuovo parere”, spiega, “dopo quello formulato nel 2018 (che autorizzava l’uso off label di questi farmaci, ndr)”. Da allora è cambiato qualcosa? “Oggi disponiamo di più informazioni: dati longitudinali e follow up, paesi che frenano dopo avere applicato per anni questo protocollo. E anche molti casi di detransizione. L’accesso al trattamento senza i filtri normalmente imposti da medicina e psicologia è stato facilitato da una pressione sociale molto forte”. Nel Regno Unito si parla di un più 4.000 per cento di trattamenti. Perfino Wpaht, la più grande associazione per la salute trans, ha ammesso un contagio social. “Influenze sociali che su una mente non ancora formata com’è quella di un adolescente possono avere effetti dirompenti”.



