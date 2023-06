L'uomo sintetico o l'inferno transumanista lastricato di buone intenzioni

A fine maggio, Jacques Testart (il biologo che ha fatto nascere la prima bambina in provetta nel 1982) scriveva: “A oggi, gli esseri umani geneticamente modificati (Gmh) sono rari. Ma c’è da chiedersi se siamo in grado di frenare l’estensione dell’‘eugenetica’, termine che il comitato etico vorrebbe cancellare”. No, non può frenarla. Di questa settimana la notizia della creazione del primo embrione sintetico al mondo. Senza utilizzare ovuli o sperma. Il professor James Briscoe, del Francis Crick Institute, ha affermato che la ricerca deve “procedere con cautela, attenzione e trasparenza” per evitare un “effetto agghiacciante” sul pubblico. Lo sviluppo di embrioni sintetici umani è stato annunciato al meeting annuale della Società Internazionale per la Ricerca sulle Cellule Staminali. Gli embrioni sintetici sono creati da una cellula staminale piuttosto che da una fusione di ovulo e spermatozoo. Questa è la prima volta che è stato realizzato utilizzando materiale umano. Tuttavia, non sono veramente “sintetici”, poiché il materiale di partenza erano le cellule coltivate da un embrione tradizionale in laboratorio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE