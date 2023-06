Cancellare le trascrizioni dei figli di due mamme come a Padova è controproducente

In una situazione di generale incertezza andrebbe valutata l’idea di un “condono tombale”: tirare una riga sul pregresso, non andare a riaprire situazioni ormai consolidate, lasciare come sono gli atti di nascita già registrati, mantenendo il divieto di trascrizione a partire dalla sentenza della Cassazione che lo prescrive (dicembre 2022)

Di sicuro non è così, ma per come siamo abituati in questo paese la faccenda sembra “a orologeria”. Proprio mentre la Camera apriva la discussione sulla proposta di legge sull’utero in affitto “reato universale”, che vorrebbe estendere la punibilità del ricorso alla pratica anche qualora realizzata all’estero, scoppiava “la bomba” di Padova: 33 atti di nascita di bambini nati “da” due donne e disinvoltamente trascritti dal sindaco Pd, Sergio Giordani, sono stati annullati dalla procura della Repubblica. Il primo caso riguarda un atto trascritto nell’agosto 2017, c’è una bambina di 6 anni di mezzo e una madre d’intenzione che scompare dall’anagrafe.