Figli di coppie gay: la procura di Padova ha fatto solo rispettare la legge

La procura di Padova ha impugnato tutti e 33 gli atti di nascita che, dal 2017 a oggi, erano stati registrati dal sindaco Sergio Giordani per riconoscere ai figli delle coppie omogenitoriali gli stessi diritti degli altri. Una “decisione shock, è stata definita da alcuni quotidiani, in primis Repubblica. Vista più da vicino, in realtà, l’iniziativa dei pm padovani non appare così sconvolgente. La stessa procuratrice di Padova facente funzioni, Valeria Sanzari, ha dichiarato di non aver fatto altro che rispettare la legge: “Con l’attuale normativa non posso fare altro”.

