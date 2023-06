Il mondo della surrogata di Alexander Feskov, per ottenere il “Perfect Human”

Le fornitrici di ovociti tutte giovani e belle: ci mettono la materia prima, la genetica, non si scherza. Niente nome, solo un numero di identificazione: 1273BG, 333NV e così via. La 1240ZHG tiene anche in braccio il suo bambino a garanzia del buon prodotto. C’è anche una ragazza nera: qui niente numero, la sigla è “Afro”, per la minoranza di ricchi clienti di colore (un bianco caucasico non sceglierebbe mai un ovocita coloured). Il catalogo è questo. Poi ce n’è un altro, il catalogo delle surrogate. Graziose sì ma non così appealing: qui si tratta di essere buone fattrici, è un’altra storia. Andare sul sito del Feskov Human Reproduction Group per credere. Fondato da Alexander Feskov, noto medico e scienziato ucraino, ha già prodotto 18 mila bambini sparpagliati per il mondo e oggi opera anche nella Repubblica Ceca. Capitale europea dotata di un servizio sanitario eccellente e ben collegata con voli anche low-cost, Praga è un nuovo importante centro di logistica per il mercato della GPA. I cechi erano presenti alla recente fiera milanese del bebè “Wish for a Baby”, intermediari multilingue per conto di cliniche con esperienza pluridecennale nel campo della fecondazione assistita.

