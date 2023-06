L'ex presidente toscano Rossi: "Io contrario alla maternità surrogata. Schlein ci ascolti"

“La segretaria Schlein è a favore della maternità surrogata? Secondo me sbaglia e non condivido affatto la sua posizione. Così il Pd rischia uno scivolone non solo nel merito ma anche nel metodo. Ben più grave dell’armocromia. Abbiamo bisogno di una posizione netta, senza ambiguità”. Non lo dice un esponente del Pd uscito sconfitto nei gazebo alle scorse primarie, un bonacciniano che tiene il muso, fa ostruzionismo tanto per. Bensì uno come l’ex presidente della Toscana Enrico Rossi, che Schlein a febbraio l’ha sostenuta, ne ha condiviso l’aria di rinnovamento, la piattaforma politica. Rossi non è un moderato purchessia, viene dal Pci, non dalla tradizione cattolica. Eppure sulla gestazione per altri ha un’opinione che più cristallina non si può: “Sono assolutamente contrario perché credo non si possa fare un uso strumentale del corpo della donna”, spiega al Foglio. “Non mi sfugge che la destra, con il dl per punirne il reato a livello universale, abbia posto la questione in maniera altrettanto strumentale. Ciononostante noi abbiamo il dovere di ribadire che è una pratica eticamente inaccettabile, altrimenti rimaniamo schiacciati. Perché il diritto a essere genitori non si estende oltre ogni limite. E sono d’accordo con il movimento femminista francese quando dice che a un certo punto una riga vada tracciata”.

