Come mitigare la fragilità dei diritti con una “sostanza morale” condivisa

In un passo famoso, scritto quasi cinquant’anni fa, Wolfgang Boeckenfoerde sintetizzava così il principale problema politico del nostro occidente: “Lo stato liberale secolarizzato vive di presupposti che da solo non è in grado di garantire. Questo è il grande rischio che esso si è assunto per amore della libertà. Da una parte esso può esistere come stato liberale solo se la libertà, che esso garantisce ai suoi cittadini, si regola dall’interno, cioè a partire dalla sostanza morale del singolo e dell’omogeneità della società. D’altra parte, però, se lo stato cerca di garantire da sé queste forze interne, cioè coi mezzi della coercizione giuridica e del comando autoritativo, esso rinuncia alla propria liberalità e ricade, su un piano secolarizzato, in quella stessa istanza di totalità da cui si era tolto con le guerre civili confessionali”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE