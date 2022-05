In Spagna gli adolescenti potranno abortire senza il consenso dei genitori

Oggi in Spagna l’aborto è un diritto di libertà procreativa. L’eugenetica uno strumento di progresso. La pillola è del giorno prima, del giorno dopo, di domani. La fecondazione a tutti i costi, perché i figli sono un diritto e l’eterologa una condizione di beatitudine per la mamma single e le coppie Lgbt. Il matrimonio gay una bandiera ideologica. Mancava un ultimo passaggio. In Spagna la nuova legge sull’aborto ha già una data di approvazione. La ministra per l’Uguaglianza, Irene Montero, del partito di Podemos, ha annunciato che la sua intenzione è quella di portare la riforma della legge al Consiglio dei ministri martedì 17 maggio.

