In Argentina milioni in strada contro l’aborto

Da Rosario a Mendoza, da Cordoba a Ushuaia, fino a Buenos Aires. Due milioni di argentini sono scesi in strada domenica manifestando “per la vita” e contro il disegno di legge finalizzato a liberalizzare l’aborto che sarà messo in discussione in Parlamento dopo Pasqua. Nessuno slogan di partito, solo bandiere nazionali e inni alla vita. Una mobilitazione non scontata in un paese diviso, che gente in piazza negli ultimi anni ne ha vista poca. Un risultato inatteso anche perché i...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.