Con il "padre" della pecora Dolly, se ne va anche la nostra adolescenza

Trafiletti nascosti, scarne noterelle accompagnano all’altro mondo Ian Wilmut, l’uomo dietro la clonazione della pecora Dolly. Consentitemi di indulgere al ricordo – era il 1997 e, quando la notizia raggiunse me adolescente, fu accompagnata da lunghi dibattiti e severe preoccupazioni, dilemmi etici (sarebbe giusto clonare l’uomo?) e interrogativi inquieti (cloneranno l’uomo? cloneranno me?), il tutto rimestato in una salsa distopica che lasciava presagire un futuro di umanoidi, di mutanti, o quanto meno di infinite pecore tutte uguali. Ora viviamo in quel futuro, con la carne sintetica, i robot che ci rispondono, innumerevoli modi per produrre un bambino, uomini che si trasformano in cani, turisti che vogliono andare sulla Luna e gente che si sposa da sola; abbiamo interiorizzato e digerito la distopia che ci spaventava, l’abbiamo fatta compagna di viaggio quotidiana che accettiamo con un misto di disinteresse e rassegnazione. L’adolescenza – mia e di tutti – è finita. Tanto che, se oggidì arrivasse qualcuno ad annunciarci che per la prima volta è stata clonata una pecora, reagiremmo forse con un certo sollievo: “Finalmente una cosa normale”.