Dall'Inghilterra arriva la collana di libri che insegna ai bambini a sentirsi dei falliti

Un editore britannico ha approntato una lista di letture per l’infanzia che educhino da subito i bambini ai sentimenti: si va dal manuale della capacità nascoste ai testi motivazionali, fino alle spiegazioni degli psicoanalisti. Così che non bisognerà più aspettare di diventare adulti per sentirsi frustrati dalla vita



I sentimenti sono un lento apprendistato. Vengono imparati con difficoltà e sempre troppo tardi; li si riconosce chiaramente solo a costo di sforzi estenuanti; finiscono per causare rimpianti, rimorsi, speranze di cambiamento che il più delle volte si rivelano malriposte. Per questo un editore britannico ha approntato una lista di letture per l’infanzia che educhino da subito i bambini ai sentimenti. Si parte già a due anni con storie di animali antropomorfi; a tre si passa alla teoria con “Big Bright Feelings”, una collana illustrata dedicata all’intelligenza emotiva. Quindi, verso i sette anni, è tempo del manuale sulle proprie capacità nascoste. A otto anni arriva la mindfulness, con libri che insegnano a vivere con lentezza e a immergersi nell’istante.

A dieci anni è l’ora dei testi motivazionali, che sin dal titolo ti dicono che sei unico e sei un campione. Finché, a tredici anni, non arriva il manuale di self-help, primo di una collana che verrà pubblicata a gennaio, in cui degli psicoanalisti insegnano dieci passi per cambiare la propria vita. Così che, concentrandosi da subito sui sentimenti, a differenza degli adulti i ragazzi non arrivino a sentirsi dei falliti a quaranta o cinquant’anni, ma già nella prima adolescenza.