È meglio un robot alla Camera dei Lord o essere governati dal Movimento 5 stelle?

La politica italiana si è sempre mostrata più arretrata di quella inglese. Ma con l'esperimento di Ai-Da, l'umanoide del tutto fuori luogo nelle sedi istituzionali, abbiamo avuto la meglio: si guardi all'esempio pentastellato

Per secoli, per secoli, la politica italiana si è mostrata arretrata rispetto a quella inglese. Ad esempio, quando loro istituivano la monarchia parlamentare, noi avevamo ancora signorotti che volevano esercitare lo jus primae noctis. E noi abbiamo preteso di fondare un impero una trentina d’anni dopo che loro avevano iniziato a cedere libertà sempre più ampie alle principali colonie. Tutto ciò fino a ieri, quando le parti si sono improvvisamente invertite. La Camera dei Lord, nella fattispecie la commissione cultura, per la prima volta ha interrogato un robot, la celebre Ai-Da, l’intelligenza artificiale antropomorfa sedicente artista e già adusa a rilasciare dichiarazioni alla stampa.

A dire il vero le cose sono andate così così: nel suo esordio a Westminster, Ai-Da ha dovuto ricevere le domande in anticipo, ha risposto leggendo da un gobbo, ha detto “reti neutrali” anziché “reti neurali”, si è spenta all’improvviso quando un lord l’ha salutata e ha dovuto essere resettata a metà seduta dal suo artefice, che nel frattempo armeggiava curiosamente infilandole e sfilandole degli occhiali da sole.

Insomma, la sensazione era che Ai-Da, frutto del lavoro forse approssimativo di un ingegnere presuntuoso, fosse fuori luogo in una sede istituzionale, non sapesse cosa dire né perché si trovasse lì, pronunciasse strafalcioni, si comportasse in maniera assurda e andasse in tilt troppo facilmente. Quindi, per una volta, noi italiani possiamo vantarci di aver fatto meglio degli inglesi. Loro hanno ospitato questo robot stralunato in una commissione parlamentare per un’oretta, come eccezione e divertissement. Noi ci siamo fatti governare dal MoVimento 5 Stelle per un’intera legislatura.