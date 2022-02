No, frequentare le migliori scuole non mette al riparo dalla tentazione neonazista

Commentando la notizia della condanna dei ventenni neonazisti arrestati la scorsa estate a Milano molti giornali hanno sottolineato i loro studi nei più importanti licei meneghini. Come se questo tenesse automaticamente i giovani lontani dalla propaganda Hitleriana. Non funziona così

Eppure avevano frequentato i migliori licei di Milano, scrivono i giornali commentando la notizia della condanna dei ventenni neonazisti arrestati la scorsa estate in via Moscova e sorpresi con spranghe e passamontagna nello zaino. Considerazione singolare, poiché parte dall’assunto che frequentare le migliori scuole ponga automaticamente al riparo dalla tentazione della propaganda hitleriana. E le peggiori? Non si sa, forse da lì qualche aspirante Göbbels o Himmler possiamo anche aspettarcelo, farà fede il test Invalsi. Ma l’aspetto più sorprendente della nota di colore sull’istruzione dei ragazzacci – migliori o peggiori che siano i loro licei – sta nel completo silenzio su un dato di fatto eclatante.