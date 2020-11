Greta in crisi

La giovane attivista compie 18 anni e rilascia interviste che servono solo a riapparire sui giornali ricicciando cose che già sappiamo

Pubblicità

So che avete altro a cui pensare – le elezioni americane, Ibrahimovic, il possibile vaccino anti-Covid – ma ci tengo a richiamare la vostra attenzione sul nuovo intervento di Greta Thunberg. Al Guardian ha dichiarato che la crisi ambientale è un’emergenza né più né meno della pandemia e che per questo bisogna agire in modo drastico su vasta scala.

Pubblicità

Sì, lo so che l’aveva già detto ma ha aggiunto che è molto arrabbiata coi potenti della terra perché non stanno combinando nulla se non proclami ipocriti e negoziazioni inconcludenti.

Sì, lo so che l’aveva già detto ma ha aggiunto che non bisogna postdatare i piani ambientali di dieci, venti o trent’anni nel prossimo futuro poiché, se vogliamo avere un futuro, è necessario agire ora.

Sì, lo so che l’aveva già detto ma ha aggiunto che la crisi ambientale è strettamente connessa alla crisi della biodiversità e causerà un’inevitabile crisi sociale, e che ormai siamo alla fine della strada, e che non c’è alternativa, e che assieme a chi la sostiene non andrà a scuola per far finalmente sentire la propria voce…

Sì, lo so che sono tutte cose che aveva già detto, e che l’intervista serve solo a riapparire sui giornali ricicciando cose che già sappiamo, ma a gennaio Greta Thunberg compie diciott’anni e, poverina, è in giro da talmente tanto tempo che le si può anche concedere una prima crisi di mezz’età.