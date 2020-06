Qualcuno ha detto Silvia Provvedi?

Sono un ragazzo fortunato perché, fino a ieri, non sapevo chi fosse Silvia Provvedi. Come avrei potuto? Non guardo reality show, non leggo più Playboy da quand'è diventato un bollettino per educande e, in caso di musica italiana contemporanea, sono affetto da sordità selettiva. Fatto sta che ieri la mia felice inconsapevolezza è stata infranta dalla cronaca giudiziaria, che annunciava a Milano un blitz della polizia che aveva portato all'arresto del compagno di Silvia Provvedi; e poiché la notizia era proprio questa (non il blitz, non l'arresto, non la criminalità di per sé ma il coinvolgimento del compagno di Silvia Provvedi) ho dedotto fosse una grave mancanza, da parte mia, ignorare chi fosse Silvia Provvedi.

Peggio ancora: ho appreso che grossomodo per tutti i giornali l'identità stessa del compagno di Silvia Provvedi dipendesse da - e de facto si riducesse a - essere il compagno di Silvia Provvedi. Tant'è vero che se sfoglio i titoli relativi all'evento trovo "Silvia Provvedi, arrestato il compagno", "imprenditore-boss compagno di Silvia Provvedi", "le ultime parole del compagno della Provvedi", "Silvia Provvedi, ecco i balletti col boss", "Silvia Provvedi, l'inaspettata reazione dopo l'arresto del compagno", fino a un sintetico, sublime nella sua spietatezza, "Blitz contro la 'ndrangheta, arrestato compagno di Silvia Provvedi". Salvo poi, leggendo le cronache, riscontrare qua e là l'onesta ammissione che Silvia Provvedi non è stata arrestata, Silvia Provvedi non è sotto indagine, Silvia Provvedi non ha fatto niente di male. Solo allora ho capito quale fosse il nobile intento dei cronisti: nominare Silvia Provvedi, tirare in ballo Silvia Provvedi, stabilire il record mondiale delle volte in cui dire "Silvia Provvedi" al solo scopo di rassicurare i lettori sul fatto che Silvia Provvedi non ha niente a che vedere con l'arresto del compagno di Silvia Provvedi.