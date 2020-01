Ecologisti sdraiati

La réclame di un’auto (non importa quale) annuncia che milioni di persone hanno deciso di alzarsi in piedi per l’ambiente e mostra dei tizi che, da diagonali che erano, si raddrizzano e fanno cose ecologiche tipo spegnere la luce quando escono di casa. Trattandosi di una multinazionale, temo che la curiosa espressione sia frutto di una traduzione sbagliata; probabilmente l’originale diceva “stand for”, “schierarsi in favore” dell’ambiente, che alla lettera in effetti significa “alzarsi in piedi” per l’ambiente, anche se in Italiano non si dice. Del resto, bisogna ammettere, a rigor di logica alzarsi in piedi per l’ambiente non avrebbe più senso del mettersi a correre per l'ambiente o del fare una capriola per l’ambiente; inoltre ci sono cause talmente nobili che possono essere agevolmente perseguite anche da seduti. Ma il paradosso che stride in questa réclame mal tradotta è che, se c’è una cosa che per l’ambiente gli uomini dovrebbero evitare di fare, è proprio alzarsi in piedi: gesto ad alto impatto, foriero di una smania di attività potenzialmente inquinante. Se si vuol essere ecologisti all’estremo, invece, la cosa ideale che milioni di persone dovrebbero fare per l’ambiente sarebbe sdraiarsi, e non alzarsi mai più.