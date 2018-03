Il grande bluff del nuovo organo del corpo umano

Le mie nozioni di anatomia sono limitate a certi rudimentali esperimenti, iniziati nella prima adolescenza, su cui non ritengo opportuno intrattenervi: sarà per questo che ho accolto con stupore la notizia che ricercatori newyorchesi e israeliani hanno scoperto un nuovo organo del corpo umano. Ancora maggiore è stata la sorpresa nell’apprendere che questo nuovo organo è il più grande del nostro corpo.

Dopo essermi tastato con perizia senza trovare nulla di particolarmente rilevante che non fosse già lì ieri sera, mi sono posto alcune domande.

Può darsi che tutti siano dotati di quest’organo e io ne sia mutilo? Non credo. Può essere che quest’organo, essendo nuovo, è sviluppato solo su persone più giovani di me o viene magari concesso su richiesta? Inverosimile. Ma, soprattutto, se quest’organo è così grande come mai non è stato scoperto prima? Sappiamo tutto di trascurabili sassolini nelle orecchie ma ci siamo lasciati sfuggire qualcosa di più esteso di cuore, polmoni e fegato messi insieme?

Mi sono documentato e ho appreso che questo nuovo organo - si chiama interstizio - è diffuso su tutto il corpo, fra la pelle e i vari apparati; è insomma il caro vecchio tessuto connettivo chiamato con un nome diverso. Le mie nozioni di anatomia sono molto limitate ergo non so dire se quest’aggiornamento della nostra mappa interiore sarà utile alla medicina, me lo auguro; per adesso però, da quando so che dentro di me c’è un organo nuovo, ha iniziato ad avvertire un dolorino anche lì.