Scoprire una lingua sconosciuta e non capire che non è una buona notizia

Sensazionale scoperta di un gruppo di antropologi svedesi. Al nord della Malesia hanno scovato una tribù di circa duecento persone che parlano una lingua finora sconosciuta, lo jedek. La peculiarità di questa lingua consiste nel non avere nessun termine che indichi la compravendita, in quanto la tribù non pratica il commercio; nel non avere nessun termine che indichi la legge o i tribunali, in quanto nella tribù nessuno commette reati di sorta; nel non avere nessun termine che indichi i mestieri, foss'anche i più comuni, in quanto nella tribù chiunque fa un po' di tutto e nessuno è uno specialista in grado di fare qualcosa meglio degli altri.

Insomma questa lingua certifica lo stato di natura, il paradiso terrestre, la primigenia età dell'innocenza. Ma ancora più sensazionale è la scoperta operata dai membri della tribù malese che parla lo jedek: hanno scovato un gruppo di antropologi svedesi abbastanza fresconi da sdilinquirsi d'entusiasmo dinanzi a tanta ingenuità anziché considerare che, senza leggi né mestieri né commercio, se quelli che parlano lo jedek sono rimasti così in pochi un motivo ci sarà.